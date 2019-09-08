"Опять эта пища!": Личный пилот Путина рассказал об отношении президента к еде

Глава государства не всегда бывает доволен предложенными блюдами

Личный пилот первых лиц государства и экс-командир борта номер один Владимир Федорушкин рассказал о питании президента в полётах. По словам лётчика, Владимир Путин не всегда бывает доволен тем, что ему предлагают повара.

Бывали случаи, когда глава государства говорил: "Опять эта пища!". Ему хотелось что-то повкуснее, поострее, рассказал Федорушкин в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, первые лица в полётах очень мало едят, тем не менее, питанием президента занимаются серьёзно. Например, во время заграничных поездок перед вылетом Путина в определённую страну, сначала туда отправляются за продуктами, чтобы потом приготовить еду на обратный путь.