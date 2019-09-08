ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Опять эта пища!": Личный пилот Путина рассказал об отношении президента к еде

16:21
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Глава государства не всегда бывает доволен предложенными блюдами

Личный пилот первых лиц государства и экс-командир борта номер один Владимир Федорушкин рассказал о питании президента в полётах. По словам лётчика, Владимир Путин не всегда бывает доволен тем, что ему предлагают повара.

Бывали случаи, когда глава государства говорил: "Опять эта пища!". Ему хотелось что-то повкуснее, поострее, рассказал Федорушкин в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, первые лица в полётах очень мало едят, тем не менее, питанием президента занимаются серьёзно. Например, во время заграничных поездок перед вылетом Путина в определённую страну, сначала туда отправляются за продуктами, чтобы потом приготовить еду на обратный путь.

Главное сегодня
Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета
Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.