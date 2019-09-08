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Во Франции от жары умерли полторы тысячи человек

17:29
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Пострадали от аномальной погоды 20 миллионов французов

Этим летом от жары во Франции умерли полторы тысячи человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, более половины умерших – люди старше 75 лет. Но есть и молодёжь, пострадавшая от высокой температуры. Всего же жара так или иначе повлияла на здоровье 20 миллионов человек при общем населении Франции 65 миллионов.

В конце июля столбики термометров поднимались выше 50 градусов. Следом за волной аномальной жары пришли сильная засуха и высокая вероятность лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

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