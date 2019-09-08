В Волгограде после общения с избирателями умер кандидат от КПРФ

У 49-летнего полковника Чистякова не выдержало сердце

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы умер после обхода избирательных участков в Единый день голосования. 49-летний полковник запаса Вадим Чистяков избирался от КПРФ.

Глава местного избиркома Виктор Черячукин заявил, что смерть Чистякова не связана с избирательным процессом. Информированный источник в областных структурах региона сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, причиной смерти Чистякова стал инфаркт, который развивался три последних дня перед выборами.

Как пишет издание "Волгоград онлайн", кандидат в депутаты потерял сознание на пороге одного из магазинов. Чистяков спрашивал про ближайшую аптеку, но внезапно ему стало плохо. До приезда скорой спасти его пытались продавцы и прохожие. Через некоторое время, после того, как мужчину увези врачи, стало известно о смерти кандидата.