ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Волгограде после общения с избирателями умер кандидат от КПРФ

17:56
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

У 49-летнего полковника Чистякова не выдержало сердце

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы умер после обхода избирательных участков в Единый день голосования. 49-летний полковник запаса Вадим Чистяков избирался от КПРФ.

Глава местного избиркома Виктор Черячукин заявил, что смерть Чистякова не связана с избирательным процессом. Информированный источник в областных структурах региона сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, причиной смерти Чистякова стал инфаркт, который развивался три последних дня перед выборами.

Как пишет издание "Волгоград онлайн", кандидат в депутаты потерял сознание на пороге одного из магазинов. Чистяков спрашивал про ближайшую аптеку, но внезапно ему стало плохо. До приезда скорой спасти его пытались продавцы и прохожие. Через некоторое время, после того, как мужчину увези врачи, стало известно о смерти кандидата.

Главное сегодня
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.