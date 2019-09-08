Горбунов: На выборах в Москве реальных нарушений не зафиксировано

Голосование продлится до 20 часов

Реальных нарушений во время голосования на московских выборах нет, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В качестве одного из примеров он рассказал о том, что с одного из участков поступила жалоба о непрозрачных урнах для голосования.

"Был сигнал, что чёрные урны поставили, но там фотография сделана против света. Мы попросили членов комиссии сфотографировать с другого ракурса, оказалась, что она прозрачная", - сказал Горбунов.

Сегодня, 8 сентября в Единый день голосования москвичи выбирают новые городской парламент. В столице работают более 3,6 тысячи избирательных участков, в трёх округах впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.