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Горбунов: На выборах в Москве реальных нарушений не зафиксировано

16:58
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Голосование продлится до 20 часов

Реальных нарушений во время голосования на московских выборах нет,  сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В качестве одного из примеров он рассказал о том, что с одного из участков поступила жалоба о непрозрачных урнах для голосования.

"Был сигнал, что чёрные урны поставили, но там фотография сделана против света. Мы попросили членов комиссии сфотографировать с другого ракурса, оказалась, что она прозрачная", - сказал Горбунов.

Сегодня, 8 сентября в Единый день голосования москвичи выбирают новые городской парламент. В столице работают более 3,6 тысячи избирательных участков, в трёх округах впервые проходит эксперимент по электронному голосованию.

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