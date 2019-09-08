ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские ядерные бомбы оказались пустышками

18:41
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Программа модернизации оружия под угрозой срыва

Ядерные бомбы США оказались с дефектом. Власти решили приостановить выпуск бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за недолговечности их компонентов. Если судить о сведениях, просочившихся в прессу, то можно сделать вывод, что часть американского ядерного оружия не представляет никакой опасности.

Издание Defence News пишет, что речь идёт о боеголовках для баллистических ракет Trident II, используемых на подводных лодках. Их производство входит в программу модернизации ядерного арсенала США,  теперь реализация этой программы под большим вопросом. Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, но к этому сроку не будет изготовлено ни одного образца.

Главное сегодня
Атомная бомба США
Атомная бомба США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.