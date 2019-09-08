Американские ядерные бомбы оказались пустышками

Программа модернизации оружия под угрозой срыва

Ядерные бомбы США оказались с дефектом. Власти решили приостановить выпуск бомб В61-12 и боеголовок W88 из-за недолговечности их компонентов. Если судить о сведениях, просочившихся в прессу, то можно сделать вывод, что часть американского ядерного оружия не представляет никакой опасности.

Издание Defence News пишет, что речь идёт о боеголовках для баллистических ракет Trident II, используемых на подводных лодках. Их производство входит в программу модернизации ядерного арсенала США, теперь реализация этой программы под большим вопросом. Выпуск боеприпасов должен был начаться в 2020 году, но к этому сроку не будет изготовлено ни одного образца.