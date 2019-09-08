Пилот Путина рассказал об экстремальном полёте и неприятном разговоре с президентом

Борт номер один попал в сложную ситуацию

Бывший пилот борта номер один поделился воспоминаниями о самом страшном полёте с Владимиром Путиным. Владимир Федорушкин рассказал об экстремальной посадке после жуткой болтанки в небе.

Это был рейс Москва - Санкт-Петербург, Владимир Путин торопился на важную встречу, рассказал лётчик в интервью телекомпании НТВ. Самолёт взлетал в условиях сильного ветра. "На эшелоне 5–6 тысяч метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе. 40 лет летал, но в такие условия не попадал", - рассказал Федорушкин.

У президентского самолёта отключился автопилот, перестал работать в полном объёме руль высоты. Но пилоту удалось посадить борт номер один в аэропорту "Пулково", после чего в Федорушкина состоялся непростой разговор с президентом.

"Владимир Владимирович вызвал меня в кабинет. Спросил, что это было. Ну, немножко поговорили с ним на эту тему. Конечно, было неприятно", - поделился воспоминаниями пилот.