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Завершилось голосование на выборах депутатов Мосгордумы

20:00
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

В столице закрылись избирательные участки

В Москве завершилось голосование на выборах депутатов городского парламента, в 20 часов закрылись избирательные участки. На 45 мест в Мосгордуме претендуют 225 кандидатов. Предварительные итоги голосования станут известны к утру понедельника, 9 сентября.

В этом году в трёх избирательных округах впервые проходило электронное голосование, принять участие в нём захотели более 11 тысяч человек. Подавляющее большинство из них (более 90% по состоянию на 18:00) воспользовалось своим конституционным правом. Явка на избирательных участках к этому же времени составила 17,2%.

За голосованием следил специально созданный Общественный штаб и международные наблюдатели. Серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Все избирательные участки в Москве были оборудованы видеокамерами.

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