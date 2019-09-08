Объявлено о запуске поезда "Донецк - Москва"

Прорабатывается вопрос о транспортных связях ДНР с Россией

В ДНР объявлено о скором запуске железнодорожного сообщения между столицей республики и Москвой, сообщает РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией сейчас прорабатывается.

"Планируется, в частности, с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается и в самое ближайшее время уже сможем воспользоваться", - сказал Пушилин на встрече с участниками общественного движения "Донецкая республика".

Сейчас железнодорожное сообщение осуществляется только между ДНР и ЛНР. Вокзал Донецка был закрыт в августе 2014 года во время боевых действий. В Россию из Донецка можно уехать только на автобусе.