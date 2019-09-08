Катамадзе вывели на чистую воду после признания в любви к россиянам

Похоже, певицу терзают внутренние противоречия

Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на противоречивые заявления грузинской певицы Нино Катамадзе. Политик обвинил её в лицемерии. "Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам", - написал Пушков у себя в Twitter.

За последние недели Катамадзе сделала несколько странных заявлений. Сначала она отказалась от концертов в России. Это произошло после обострения отношений Москвы и Тбилиси, вызванном русофобскими заявлениями грузинских политиков. А недавно певица неожиданно призналась в любви к своим российским слушателям.