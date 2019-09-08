Итоговая явка на электронных участках в Москве превысила 92%

Завершились выборы депутатов Мосгордумы

Итоговая явка на электронных участках на выборах в Мосгордуму составила 92,3%, сообщили в Общественном наблюдательном штабе по контролю и наблюдением за выборами.

8 сентября в столице проходило голосование на выборах депутатов городского парламента, за 45 мандатов боролись 225 кандидатов. В этом году в трёх избирательных округах впервые проходило электронное голосование, принять участие в нём захотели более 11 тысяч человек.

За голосованием следил специально созданный Общественный штаб и международные наблюдатели. Серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. Все избирательные участки в Москве были оборудованы видеокамерами.