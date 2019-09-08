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Путин и Макрон договорились о саммите нормандской четвёрки

21:00
  • воскресенье
  • 08 сентября 2019

Встреча может пройти через несколько недель

Вечером 8 сентября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президенты России и Франции подтвердили настрой на конструктивную работу в нормандском формате. Беседа прошла на следующий день после масштабного обмена заключёнными между Россией и Украиной.

Во время разговора Владимир Путин отметил целесообразность тщательной подготовки очередного саммита нормандской четверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Встреча может состояться уже через несколько недель.

Президенты также положительно оценили прошедший в ночь с 6 на 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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