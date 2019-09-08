В России подводят итоги Единого дня голосования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал интересным опыт онлайн-голосования в Москве. Его нужно проанализировать, отметил глава правительства.

"По цифровым участкам - это действительно совсем такая ещё новая, пилотная история. Нужно нам будет взвесить все те возможности, которые она открывает", - сказал Медведев.

Он также поблагодарил россиян, пришедших 8 сентября на избирательные участки, сообщает РИА Новости. По словам премьера, в общей сложности в избирательном процессе находились 47 тысяч выборных мест, что говорит о роли Единого дня голосования.

Большое спасибо гражданам нашей страны, избирателям, которые сегодня, в выходной день, в хорошую погоду пришли и отдали свои голоса за различных кандидатов на различные должности.

Сегодня, 8 сентября в России прошёл Единый день голосования. Граждане выбирали руководителей регионов, депутатов и глав исполнительной власти на местах. В столице прошли выборы депутатов Мосгордумы. Впервые было опробовано электронное голосование.