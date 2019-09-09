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Стало известно о роли мужа в лечении Заворотнюк

08:39
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Он останется с ней до последнего

Советская фигуристка Наталья Анненко, которая раньше состояла в браке с фигуристом Петром Чернышевым, высказалась о состоянии его нынешней жены - актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, обнаружили рак мозга.
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Анненко и Чернышев прожили вместе семь лет. Они расстались друзьями, когда спортсмен влюбился в свою коллегу из США. Наталья на тот момент завершила карьеру и мечтала о детях. После расставания с Петром она вышла замуж за американца и родила от него двух детей. Сейчас Анненко работает тренером в Америке.  

Наталья Анненко заявила "Комсомольской правде", что Чернышев - идеальный муж, который всегда заботится о своей любимой женщине и превозносит ее до небес. По ее словам, Анастасия Заворотнюк может на него положиться. 

"И если и правда его супруга сейчас нездорова, то он сделает все возможное, чтобы ее поддержать. Я хорошо знаю Петю, он не из тех, кто может оставить в трудную минуту. Уверена, что он будет рядом с женой и станет ей настоящим плечом и поддержкой. <…> Петя не из тех, кто опускает руки и пасует пред трудностями. Он сможет вылечить жену. Медицина сейчас на высоком уровне, можно остановить болезнь", - сказала Анненко. 

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При необходимости она выразили готовность помочь Заворотнюк с лечением в США, где врачи умеют бороться с раком. "И я знаю семьи, которые прошли через это испытание и живут дальше, смогли победить недуг, - отметила бывшая фигуристка. - Наверное, если бы с Анастасией было что-то очень серьезное, мне бы сказали. Надеюсь, они с Петей все преодолеют. Даже уверена в этом. Потому что такого мужа, как Петя еще поискать". 

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Напомним, Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году, через 10 лет у них родилась дочь Мила. С недавних пор актриса перестала появляться на публике. СМИ сообщили, что у нее нашли смертельное заболевание. По слухам, проблемы со здоровьем у звезды сериала "Моя прекрасная няня" начались после того, как она сделала ЭКО. Представитель Заворотнюк опроверг информацию о раке мозга и сказал, что в скором времени актриса даст откровенное интервью. 

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