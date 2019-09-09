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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

08:45
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

СССР угрожали не только Германия, Италия и Япония

Минобороны России рассекретило уникальные документы о пакте Молотова-Риббентропа, который был подписан накануне Второй мировой войны.
Раскрыто содержание секретных документов Минобороны об операциях Красной Армии

Так, в честь 80-летия подписания договора о ненападении между СССР и Германией оборонное ведомство опубликовало доклад начальника Генерального штаба РККА Бориса Шапошникова, который он отправил Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову перед войной.    

Как выяснилось, СССР был вынужден пойти на подписание пакта о ненападении, чтобы обеспечить свою безопасность на Западе, поскольку силы врага превосходили силы Красной армии. Угрозу нашей стране представляли не только Германия, Италия и Япония, но и Польша, пишет агентство URA.RU. Кроме того, Варшава всячески способствовала срыву попыток Москвы создать антигитлеровский блок с Великобританией и Францией.

Этот документ был настолько важным, что Шапошников писал докладную объемом 31 страницу без помощи секретаря-машинистки.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 нападением Германии на Польшу. Она продлилась до 2 сентября 1945 года и стала крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В войне участвовали 62 страны, боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки.

Видео: Минобороны рассекретило уникальный архив о советских солдатах

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Документы о пакте Молотова-Риббентропа
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