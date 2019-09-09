Появились первые результаты выборов в России

Избирательные кампании проходили во всех 85 регионах страны

По всей России подводят итоги единого дня голосования. Избирательные кампании различных уровней проходили во всех 85 регионах, особое внимание, конечно, к тем, где выбирали губернаторов, это 16 краев, республик и областей.

Почти везде уже обработаны 100% бюллетеней, где-то подсчет завершают, но уже понятно, что избиратели поддержали действующих губернаторов и руководителей регионов, которые работали в должности с приставкой "исполняющий обязанности".

В нынешней кампании участвовали более 50 политических партий. Самые убедительные результаты у "Единой России". Явка в целом по стране превысила показатели прошлого года, передает "ТВ Центр".

Едва в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы, закрывается последний участок, в Москве в Центризбиркоме, начинают озвучивать предварительные итоги единого дня голосования. Сначала говорят про нарушения - их, по словам Эллы Памфиловой, совсем немного.

"По имеющимся у нас данным, это предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Это говорит о том, что пока мы серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали", - сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Далее следует информация уже с первыми результатами. Учитывая, что выборы разного уровня 8 сентября прошли во всех субъектах России, цифр много. Впрочем, особое внимание, и это понятно, к тем регионам, где выбирали губернаторов - это Алтайский край, там предварительно лидирует единоросс Олег Хорохордин, в Башкирии на первом месте пока тоже представитель "Единой России" Радий Хабиров, еще один кандидат от этой партии Бату Хасиков идет первым в Калмыкии, в Забайкалье предварительно побеждает самовыдвиженец Александр Осипов, на Ставрополье - Владимир Владимиров, представляющий "Единую Россию", в Астраханской области лидирует самовыдвиженец Игорь Бабушкин, в Волгоградской области - единоросс Андрей Бочаров, в Вологодской - Олег Кувшинников, тоже представляющий "партию власти", её кандидаты Роман Старовойт, Андрей Чибис, Денис Паслер, вероятно, побеждают в Курской, Мурманской и Оренбургской областях, а поддержанные "Единой Россией" кандидаты-самовыдвиженцы Валерий Лимаренко, Вадим Шумков, Алексей Текслер и Александр Беглов - в Челябинской и Курганской областях, а также на Сахалине и в Петербурге.

"Имея в виду уже ту информацию, которая поступает к нам с Дальнего Востока, из Сибири, а также уже открытые данные экзитполов, можно сказать, что партия "Единая Россия" сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны. Граждане нашей страны оказали поддержку кандидатам от нашей партии на различные должности и тем, кому мы помогали, за кого выступали", - отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

И эта картина, говорит Дмитрий Медведев, наблюдается не только на губернаторских выборах. За кандидатов от "Единой России" и тех, кого поддержала партия, активно голосовали и на низовом уровне. Причем, даже в тех регионах, где на прошлых выборах у единороссов дела шли не очень.

"По регионам, где по итогам прошлого избирательного цикла "Единая Россия" показала не самые лучшие результаты, мы восстановили свои позиции. Характерный результат в республике Хакасия. Вы помните, что в прошлом году мы там выступили тоже недостаточно успешно. Могу сказать, что разыгрывалось четыре позиции глав районов, из них двое победителей - это "Единая Россия". И двое - это самовыдвиженцы. То есть коммунисты в Хакассии не получили ни одного мандата", - сообщил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия Андрей Турчак.

Несмотря на это в КПРФ итогами этой избирательной компании, прошедшей во всех 85 регионах России, тоже остались довольны. Это подтвердил и лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Фактически по всем направлениям мы удвоили свои позиции. Теперь у нас во всех парламентах будут свои представители. Мы очень уверенно победили в Новосибирске. Мы довольно успешно провели местные муниципальные выборы на Дальнем Востоке", - сказал Геннадий Зюганов.

В целом же и представители политических партий, и общественные наблюдатели отмечают, что выборы прошли спокойно. Хотя без провокаций, конечно, не обошлось. В частности, общественное движение "Голос", которое занимается наблюдением за выборами и традиционно составляет "карту нарушений", попалось на распространении фейков. В одном из выложенных ими видео демонстрируется, как, якобы, "власть подвозит на избирательный участок пенсионерок, чтобы те проголосовали за нужного кандидата". Однако ролик представлен в обрезанном виде. Если посмотреть оригинальную видеосъемку, то выясняется, что это самодеятельный хор.

"Организация "Голос", к которой все так прислушиваются, особенно за рубежами нашей Родины, да, и мы, мы тоже прислушиваемся, кстати. И они во многом нам помогают выявлять определённые нарушения. Но, что мы сейчас видим. Вот наши сотрудники посидели и, собственно говоря, и отмечают на своей карте нарушений записи с прошлых выборов", - заявила Элла Памфилова.

Помимо этого, на сайт Центризбиркома было совершено несколько хакерских атак. Впрочем, ни они, ни какие-либо провокации другого толка на ход избирательного процесса не повлияли. Его более полные итоги ЦИК обещает озвучить на пресс-конференции, которая назначена на 10 часов по Москве.

Александр Панюшкин, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".