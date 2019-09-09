Последствия пронесшегося по России мощного тайфуна сняли на видео

"Линлин" принес ливни и жуткий ветер

На Дальнем Востоке с приходом мощного тайфуна "Линлин" обострилась паводковая ситуация. Сейчас стихия движется в сторону Камчатки. И хотя порывы ветра значительно ослабели, все экстренные службы региона приведены в режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр".

В Приморье "Линлин" уже принес ливни и штормовой ветер, порывами до 37 метров в секунду. Повалены 700 опор линий электропередачи. Ремонтные бригады подключают пострадавшие населенные пункты к резервным источникам. Сейчас перебои со светом отмечаются в Хасанском, Надеждинском районах, городе Большой Камень. Нарушено движение поездов и автотранспорта.

Тяжелая обстановка и в Хабаровском крае. Количество подтопленных сёл и городов увеличилось до 87. В пунктах временного размещения сейчас находятся 40 человек, из них 11 детей. В Комсомольске-на-Амуре вода уже более чем в 120 жилых домах. В зоне паводка - школы, детские сады, медицинские учреждения. За минувшую ночь уровень Амура поднялся еще на 13 сантиметров. Военные активно укрепляют береговые защитные сооружения. Специалисты работают круглосуточно.