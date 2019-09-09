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В Сирии возобновил работу единственный в стране автозавод

09:23
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Спрос на транспорт сейчас очень высок

В пригороде Дамаска возобновил работу единственный в Сирии автозавод, во время войны он серьезно пострадал от действий террористов. Сейчас в восстановленных цехах собирают до 40 микроавтобусов за смену, на конвейере круглосуточно работают около 150 специалистов, передает "ТВ Центр".

Спрос на транспорт сейчас очень высок. В планах - наладить и выпуск легковых авто. Это будут недорогие семейные машины, тем более такой опыт уже есть, еще до прихода боевиков на заводе по лицензии производили автомобили иранских марок. Сейчас, когда всё больше специалистов возвращаются в страну, руководство завода рассчитывает увеличить штат сотрудников почти в два раза, а также наладить международные контакты, в том числе с российскими производителями.

"Сейчас, когда мы закончим со сборкой микроавтобусов, мы знаем, что есть потребность в 300-400 легковых автомобилях. В основном это недорогие машины из Ирана, и французские "Пежо". Но, конечно же, мы смотрим в будущее. И надеемся на взаимодействие с "Автовазом". Лично мне очень нравится ваша "Лада-Гранта", - сообщил генеральный менеджер автозавода в городе Адре Мухаммед Зиад Нами.

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