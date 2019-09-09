Как в Москве отметили День города (видео)

Небо над столицей окрасили более 70 тысяч залпов разноцветных огней

Несколько миллионов горожан и гостей столицы приняли участие в праздновании Дня города. Свой 872-й День рождения Москва отметила с размахом. А солнечная погода способствовала отличному настроению.

Свой День Рождения "лучший город Земли" отмечал все выходные. Москва не просто праздновала, - гремела. В каждом районе мегаполиса развернулись народные гулянья. В них приняли участие более пяти миллионов гостей. И это не только жители столицы. На праздник в Москву собрались со всего мира, передает "ТВ Центр".

Грандиозное зрелище развернулось прямо в центре Москвы. Уже по традиции Тверскую улицу сделали пешеходной, чтобы все желающие смогли окунуться в атмосферу настоящего карнавала. Артисты, музыканты, жонглеры и акробаты удивляли искушенную публику. Прогуляться вдоль точной копии фонтана "Дружбы народов" и рассмотреть скульптуру "Рабочего и колхозницы" можно было в пяти минутах от Кремля! В самое сердце столицы переехали сразу четыре тематические площадки выставки народного хозяйства! Ведь в этом году День рождения столицы посвятили юбилею ВДНХ.

Выставка достижений народного хозяйства за 80 лет не устает удивлять. Это - одно из знаковых мест столицы. А потому и празднования здесь тоже прошли на высшем уровне. Основная тематика праздничного концерта – Дружба народов. Знаменитый одноименный фонтан в этот день - в качестве главной праздничной декорации.

То, что Москва - это еще и столица спортивная напомнили в Лужниках. За два дня здесь были организованы более 40 соревновательных площадок, детский творческий конкурс и футбольные матчи. Каждый, кто хотел провести праздник активно, нашел себе занятие.

В Зарядье не только заряжались праздничным настроением, но и вдохновлялись классической музыкой. Лучшие партии из опер исполнили артисты Большого и Мариинского театров, в также - Геликон-оперы.

В Саду "Эрмитаж" прошел самый масштабный фестиваль под открытым небом "Театральный марш". Два дня перед широкой публикой выступали артисты лучших столичных театров. А в "Музеоне" организовали настоящий показ мод. Фэшн-тема захлестнула и гостей столицы. Молодые модельеры еще раз напомнили, что Москва - еще и законодательница мод.

Гастрономическое удовольствие тоже было обеспечено повсюду. За выходные в Москве съели десятки тысяч порций только одного мороженного. Два дня столица пела и танцевала. Поклонная гора стала местом притяжения звезд. Здесь выступили самые яркие поп-исполнители. А на проспекте Академика Сахарова было по-настоящему жарко и громко! Двухдневный марафон "Наши в городе" собрал самые известные российские рок-группы.

Не обошлось и без грандиозного салюта. Небо над столицей окрасили более 70 тысяч залпов разноцветных огней. Причем площадки фейерверков были организованы по всему городу. Так, чтобы каждый житель и гость столицы смог наблюдать в небе красочное зрелище.

Елена Сахно, Александра Сергомасова, Дмитрий Назарюк, "ТВ Центр".