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За первого ребенка начнут платить больше

09:07
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Нововведение коснется около одного миллиона семей

Родительские пособия на первого ребенка вырастут в России в 2020 году на 7%.
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Ежемесячные пособия в следующем году составят 12,3 тысячи рублей (сейчас – 11,2 тысячи рублей). Таким образом, в 2020 году из федерального бюджета будет выделено в три раза больше средств, чем в 2019-ом – 150 миллиардов рублей против 50 миллиардов рублей.

Выплаты будут положены тем семьям, в которых доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека, пишет газета "Известия". Ежемесячные выплаты получат около одного миллиона семей, а в этом году на пособия могут рассчитывать только 379 тысяч получателей.

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