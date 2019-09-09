ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рыба не первой свежести: в консервах из сайры нашли вредные вещества

09:08
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Больше всего экспертов смутил мышьяк

Эксперты "Росконтроля" проверили консервированную сайру пяти брендов: "Доброфлот", "5 морей", ARO, "Море внутри" и "Дальморепродукт".
В "Роскачестве" рассказали, как выбрать настоящую колбасу

Как оказалась, производители всех консервов использовали рыбу не первой свежести. На это указывает высокий показатель окислительной порчи жиров. 

"Потребителям рекомендуем обратить внимание на географическое местонахождение предприятия-изготовителя: чем дальше от места вылова находится завод - тем больше вероятность, что использовалось мороженное сырье. Например, если консервы из тихоокеанских видов рыб с Дальнего Востока производятся в Москве или Подмосковье, то степень вероятности использования охлажденного сырья нулевая", - рассказал Дамир Ярлушкин, консультант "Росконтроля". 

В продукте от ARO обнаружили высокое содержание мышьяка, которое, впрочем, находится в пределах допустимого. Эти консервы, по словам экспертов, имеют легкий привкус горечи. "Росконтроль" пришел к выводу, что по органолептическим показателям продукт не соответствует указанному в маркировке стандарту. 

Согласно стандарту, рыбы в консервах должно быть как минимум 50%. Больше всего рыбы исследователи обнаружили в консервах "Дальморепродукт" (85%) и "Доброфлот" (83%), а меньше всего в ARO (57%).

Эксперты признали всю проверенную продукцию безопасной для потребителя, сообщается на сайте организации. Бренд ARO попал в список товаров с замечаниями, а остальные были рекомендованы к покупке. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Покупка консервов
Покупка консервов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.