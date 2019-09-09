Рыба не первой свежести: в консервах из сайры нашли вредные вещества

Больше всего экспертов смутил мышьяк

Эксперты "Росконтроля" проверили консервированную сайру пяти брендов: "Доброфлот", "5 морей", ARO, "Море внутри" и "Дальморепродукт".

Как оказалась, производители всех консервов использовали рыбу не первой свежести. На это указывает высокий показатель окислительной порчи жиров.

"Потребителям рекомендуем обратить внимание на географическое местонахождение предприятия-изготовителя: чем дальше от места вылова находится завод - тем больше вероятность, что использовалось мороженное сырье. Например, если консервы из тихоокеанских видов рыб с Дальнего Востока производятся в Москве или Подмосковье, то степень вероятности использования охлажденного сырья нулевая", - рассказал Дамир Ярлушкин, консультант "Росконтроля".

В продукте от ARO обнаружили высокое содержание мышьяка, которое, впрочем, находится в пределах допустимого. Эти консервы, по словам экспертов, имеют легкий привкус горечи. "Росконтроль" пришел к выводу, что по органолептическим показателям продукт не соответствует указанному в маркировке стандарту.

Согласно стандарту, рыбы в консервах должно быть как минимум 50%. Больше всего рыбы исследователи обнаружили в консервах "Дальморепродукт" (85%) и "Доброфлот" (83%), а меньше всего в ARO (57%).

Эксперты признали всю проверенную продукцию безопасной для потребителя, сообщается на сайте организации. Бренд ARO попал в список товаров с замечаниями, а остальные были рекомендованы к покупке.