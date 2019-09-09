Мать утопила двоих детей в бухте

Она привязала малышей к себе и зашла в воду

На Камчатке правоохранительные органы подозревают 27-летнюю мать в убийстве двух детей – 1,5-месячной девочки и пятилетнего мальчика.

Страшный случай произошел в городе Вилючинске 9 сентября. По предварительным данным, женщина привязала к себе детей и зашла в бухту Крашенинникова. Очевидцы вызвали полицию, которые вытащили из воды мать, однако детей спасти не смогли: младший ребенок умер на месте, старший – в больнице.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о задержании подозреваемой, пишет "Газета.Ru". Свою проверку начала краевая прокуратура.