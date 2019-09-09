ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России лайнер (видео)

09:40
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

На нем помещаются около 6,5 тысячи человек

Во Владивостоке бросил якорь самый большой круизный лайнер, какой когда-либо заходил в российские порты. Судно Spectrum of the Seas - это самое новое приобретение американской компании Royal Caribbean.
Россия прогнала натовские корабли из Черного моря

Представитель владивостокского порта сообщил РИА Новости, что лайнер доставил к российским берегам 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США. На борту также находятся около 200 россиян. Все они сели на корабль 6 сентября в Шанхае. 

Во Владивостоке гигантское судно примет еще примерно 200 российских туристов. Затем Spectrum of the Seas отправится на японские острова Майдзуру и Фукуок. Круиз завершится 14 сентября в Шанхае. 

По словам собеседника агентства, порт Владивостока смог принять такого гиганта после того, как в 2018-2019 годах у местных причалов углубили морское дно. 

Отметим, что на борту Spectrum of the Seas помещаются пять тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды. Длина судна достигает 347 метров, ширина - 41 метра, а его водоизмещение составляет 168,8 тысячи тонн. На лайнере размещена стеклянная капсула, с которой пассажиры могут любоваться видами на высоте 90 метров над океаном. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Круизный лайнер Spectrum of the Seas
Круизный лайнер Spectrum of the Seas
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.