В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России лайнер (видео)

На нем помещаются около 6,5 тысячи человек

Во Владивостоке бросил якорь самый большой круизный лайнер, какой когда-либо заходил в российские порты. Судно Spectrum of the Seas - это самое новое приобретение американской компании Royal Caribbean.

Представитель владивостокского порта сообщил РИА Новости, что лайнер доставил к российским берегам 4,7 тысячи пассажиров из Китая и США. На борту также находятся около 200 россиян. Все они сели на корабль 6 сентября в Шанхае.

Во Владивостоке гигантское судно примет еще примерно 200 российских туристов. Затем Spectrum of the Seas отправится на японские острова Майдзуру и Фукуок. Круиз завершится 14 сентября в Шанхае.

По словам собеседника агентства, порт Владивостока смог принять такого гиганта после того, как в 2018-2019 годах у местных причалов углубили морское дно.

Отметим, что на борту Spectrum of the Seas помещаются пять тысяч пассажиров и полторы тысячи членов команды. Длина судна достигает 347 метров, ширина - 41 метра, а его водоизмещение составляет 168,8 тысячи тонн. На лайнере размещена стеклянная капсула, с которой пассажиры могут любоваться видами на высоте 90 метров над океаном.