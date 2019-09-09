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Во Франции Киев признали Россией

09:55
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

У Пятой республики своя база геоданных

Крупное французское издание Le Figaro назвало Киев российской столицей.

Курьезную ошибку журналисты допустили в субтитрах к выступлению президента Украины Владимира Зеленского по случаю обмена пленными между Киевом и Москвой. На видео можно заметить, что в углу стоит подпись: "Киев, Россия", пишет "Газета.Ru".

 

В июле и августе президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский провели два телефонных разговора, в которых обсудили ситуацию с удерживаемыми в своих странах россиянами и украинцами.

7 сентября Россия и Украина обменялись пленными в формате 35 на 35. Среди прочих, в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и режиссер Олег Сенцов, а в Москву - бывший руководитель "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.

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