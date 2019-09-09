На выборах в Мосгордуму не отмечено ни одного нарушения

Об этом сообщил Алексей Венедиктов

В ходе проведения выборов депутатов в Мосгордуму серьезных нарушений не было зафиксировано. Как сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, во время голосования не было произведено ни одного удаления с избирательных участков.

"Я бы сказал так - не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы "ах!", мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет", - рассказал Венедиктов.

В целом заместитель председателя Общественной палаты Москвы дал положительную оценку работе избирательных участков. "Обращаю вообще внимание на ноль удалений. Ни одного наблюдателя, ни одного представителя СМИ, ни одного члена комиссии и ни одного избирателя, которые приходили радостные по случаю Дня города - никаких удалений. Вообще ноль - это самое главное, о чем можно говорить. Я думаю, в этой части, в голосовании и подсчете выборы прошли на крепкую четверку", - отметил Венедиктов.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, отвечая на вопрос о нарушениях на цифровых избирательных участках сообщил, что жалоб и замечаний на работу цифровых избирательных участков в Москве также не поступало.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли в Единый день голосования 8 сентября. Окончательный список кандидатов в депутаты столичного парламента включает 225 человек. В Москве были открыты более 3,6 тысячи избирательных участков для голосования. Также в трех округах столицы впервые прошел эксперимент по электронному голосованию.

В эксперименте принимали участие округа №1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 - Бибирево, Лианозово, Северный; №30 - Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале "Активный гражданин".

На участках работало около 4,5 тысячи наблюдателей от Общественной палаты города. Следили за выборами в Мосгордуму и международные наблюдатели из 50 стран.