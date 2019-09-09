ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Смертоносный ураган "Дориан" обрушился на Канаду

10:46
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Мощным ветром сорвало крыши со многих домов, сотни деревьев повалены

Ураган "Дориан" обрушился на восточное побережье Канады. Более 500 тысяч человек остались без электричества, передает "ТВ Центр".

Ливень сопровождался мощным ветром, порывы достигали 43 метров в секунду. Сорвало крыши со многих домов, сотни деревьев повалены. В портовом городе Галифакс строительный кран рухнул на здание. Для ликвидации последствий разгула стихии в пострадавшие районы направлены более 700 военнослужащих.

А на Багамских островах продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв увеличилось до 44. Местные власти утверждают, эта цифра неокончательная. Тела многих пропавших без вести могло унести в море. Обширные территории архипелага остаются затопленными. Разрушено более 13 тысяч жилых домов.

 

Главное сегодня
Ураган "Дориан"
Ураган "Дориан"
Ураган "Дориан"
Ураган "Дориан"
Ураган
Ураган
Последствия урагана в Канаде
Последствия урагана в Канаде
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
Последствия урагана в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.