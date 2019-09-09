Смертоносный ураган "Дориан" обрушился на Канаду

Мощным ветром сорвало крыши со многих домов, сотни деревьев повалены

Ураган "Дориан" обрушился на восточное побережье Канады. Более 500 тысяч человек остались без электричества, передает "ТВ Центр".

Ливень сопровождался мощным ветром, порывы достигали 43 метров в секунду. Сорвало крыши со многих домов, сотни деревьев повалены. В портовом городе Галифакс строительный кран рухнул на здание. Для ликвидации последствий разгула стихии в пострадавшие районы направлены более 700 военнослужащих.

А на Багамских островах продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв увеличилось до 44. Местные власти утверждают, эта цифра неокончательная. Тела многих пропавших без вести могло унести в море. Обширные территории архипелага остаются затопленными. Разрушено более 13 тысяч жилых домов.