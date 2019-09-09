Супруги обнаружили во дворе загадочное существо с клыками и клювом

Женщина не могла уснуть всю ночь

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл обнаружили у себя во дворе очень странное существо.

По первому впечатлению, оно похоже на змею с клыками и клювом. Журналисты предположили, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда, пишет "Газета.Ru".

"Оно выглядит так, будто его наполовину съели, и оно упало с неба. Каждый раз, когда мы поднимаем стакан, оно начинает ползать", - рассказала местная жительница.

Она призналась, что после увиденного не могла уснуть всю ночь.

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