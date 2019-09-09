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Надаль назвал игру Медведева невероятной

11:57
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Матч длился почти 5 часов

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира US Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Тяжелейший матч длился почти 5 часов, передает "ТВ Центр".

В первых двух сетах россиянин уступил своему сопернику, но в следующих двух сумел перехватить инициативу. Даниил Медведев боролся за каждый мяч. В пятом сете победу одержал испанец, однако, по его словам, она далась ему нелегко. В интервью журналистам вторая ракета мира Рафаэль Надаль отметил мастерство россиянина, назвав его игру невероятной. По итогам матча (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4). Даниил Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов.

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль
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