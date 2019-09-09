Отважный кот отстоял жилище в схватке с медведем (видео)

С таким защитником можно жить спокойно
В интернете появилось видео, на котором храбрый кот прогнал медведя от дома хозяина.
На кадрах можно заметить, как хищник стоит на крыльце и с интересом разглядывает стеклянную дверь, а по другую сторону от нее сидит напряженный кот. В какой-то момент бесстрашный мурлыка, который в несколько раз меньше косолапого, кидается на врага за стеклом. От неожиданности медведь буквально скатился со ступеньки и убежал, пишет "Ридус".
Ранее два кота совершили дерзкое ограбление холодильника. Оно им практически удалось, если бы в последний момент не вмешалась хозяйка.
Читайте также:
- Вьетнамка пыталась привезти в Москву гиббонов с помощью собаки
- Отважный медвежонок из Калифорнии стал героем интернета
- Собака Джонсона заехала на Даунинг-стрит. Кот Ларри в шоке
- "Глаза открыл – а у него слезы": дальнобойщик мчался по трассе 17 часов, чтобы спасти котенка
- Дорого: в продаже появилась кошка, лечащая от похмелья