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"Полы помыли заодно": Кудрявцева показала милое видео с мужем и дочерью

10:57
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Годовалая Маша обожает папу

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева выложила в сториз в Instagram забавное видео, на котором ее 31-летний муж Игорь Макаров играет с их дочкой Машей. 

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На кадрах видно, как хоккеист тащит годовалую дочку по полу на кухне. Девочка раскинула руки и весело смеется. "Полы помыли заодно", - пошутила Кудрявцева. 

Недавно дочку Кудрявцевой и Макарова учили нырять в бассейне. Малютка держалась стойко и не плакала. Опубликованное видео собрало много восторженных комментариев. 

- Лера, мне кажется, на вашу маму очень похожа.

- Сладкая. 

- Красотка-глазастик.

- Умница! А глазки вообще космос. 

- А ресницы-то какие длинные.

- Какая умничка, не боится. Настоящая спортсменка растет! Здоровья малышке. 

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году. Маша родилась в августе прошлого года. У телеведущей также есть взрослый сын Жан. 

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