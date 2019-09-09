"Полы помыли заодно": Кудрявцева показала милое видео с мужем и дочерью

Годовалая Маша обожает папу

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева выложила в сториз в Instagram забавное видео, на котором ее 31-летний муж Игорь Макаров играет с их дочкой Машей.

На кадрах видно, как хоккеист тащит годовалую дочку по полу на кухне. Девочка раскинула руки и весело смеется. "Полы помыли заодно", - пошутила Кудрявцева.

Недавно дочку Кудрявцевой и Макарова учили нырять в бассейне. Малютка держалась стойко и не плакала. Опубликованное видео собрало много восторженных комментариев.

- Лера, мне кажется, на вашу маму очень похожа.

- Сладкая.

- Красотка-глазастик.

- Умница! А глазки вообще космос.

- А ресницы-то какие длинные.

- Какая умничка, не боится. Настоящая спортсменка растет! Здоровья малышке.

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году. Маша родилась в августе прошлого года. У телеведущей также есть взрослый сын Жан.