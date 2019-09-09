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"Мир рушился на глазах": почему Сталин и Гитлер договорились о ненападении

11:49
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Минобороны опубликовало документы о причинах заключения пакта Молотова-Риббентропа

Министерство обороны рассекретило архивные документы. Материалы раскрывают почему восемьдесят лет назад между Советским Союзом и Германией был подписан договор о ненападении. Из публикаций становится понятно документ готовился в сложных обстоятельствах. Но у нашей страны появилось время, чтобы нарастить вооружение и впоследствии дать отпор фашистам. Архивы изучил корреспондент "ТВ Центра" Тимур Абдуллаев (см. видео).

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