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Вышинский поблагодарил Путина за свое освобождение

11:50
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Журналист рассказал о целях своего преследования на Украине

В Москве завершилась большая пресс-конференция с участием Кирилла Вышинского. Первая с момента его освобождения, сообщает "ТВ Центр".

В начале общения со СМИ главный редактор "РИА Новости. Украина" поблагодарил за оказанную поддержку Владимира Путина, Сергея Лаврова, а также российское и зарубежное сообщества журналистов. Обмен, который состоялся 7 сентября, Вышинский назвал настоящим актом гуманизма. Он также отметил, что по-прежнему находится в статусе обвиняемого. И несмотря на сложную ситуацию, подчеркнул, что намерен остаться в профессии.

В ходе пресс-конференции журналист заявил, что предыдущей администрации Киева было важно разрушить редакцию "РИА Новости. Украина". Во время обысков сотрудники СБУ всего за три часа уничтожили рабочее оборудование и изъяли всю документацию. В тот же день произошло задержание. По словам Кирилла Вышинского, в его квартиру ворвались силовики и ещё до предъявления обвинений стали обсуждать возможность его обмена. 

"Мне не предъявлено никакое обвинение, я вообще в этот момент ни в чём не виноват и даже не обвинён, да? И не подозреваемый, а меня уже на кого-то меняют. Мне сразу стало понятно, что к праву это не имеет никакого отношения. Когда я увидел сформулированные мне претензии со стороны СБУ, я понял, что никто меня не собирается судить по этим претензиям, что у них другая цель. Значит, я должен сидеть в тюрьме и меня должны обменять. Более того, не просто меня должны обменять, а при помощи меня должны давить", - говорит Вышинский.

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