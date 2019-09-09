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В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

11:55
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

От рук террористов погибли 106 человек

В Москве прошла акция памяти жертв теракта на улице Гурьянова. Участники возложили цветы к траурному мемориалу, который установлен на месте разрушенного дома. 

Ровно 20 лет назад в ночь на 9 сентября на первом этаже девятиэтажного здания прогремел мощный взрыв. Два подъезда были полностью уничтожены. В соседних домах выбило стёкла. Жертвами атаки террористов стали 106 человек, более 600 получили ранения.

Все причастные к преступлению были задержаны или ликвидированы в ходе спецопераций.

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Траурные мероприятия на месте теракта на ул. Гурьянова Москве
Траурные мероприятия на месте теракта на ул. Гурьянова Москве
Траурные мероприятия на месте теракта на ул. Гурьянова Москве
Траурные мероприятия на месте теракта на ул. Гурьянова Москве
Траурные мероприятия на месте теракта на ул. Гурьянова Москве
Траурные мероприятия на месте теракта на ул. Гурьянова Москве
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