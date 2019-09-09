В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

От рук террористов погибли 106 человек

В Москве прошла акция памяти жертв теракта на улице Гурьянова. Участники возложили цветы к траурному мемориалу, который установлен на месте разрушенного дома.

Ровно 20 лет назад в ночь на 9 сентября на первом этаже девятиэтажного здания прогремел мощный взрыв. Два подъезда были полностью уничтожены. В соседних домах выбило стёкла. Жертвами атаки террористов стали 106 человек, более 600 получили ранения.

Все причастные к преступлению были задержаны или ликвидированы в ходе спецопераций.