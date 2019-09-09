ЦИК назвал окончательную среднюю явку на выборах

Единый день голосования прошел во всех 85 регионах страны

По всей стране подводят итоги Единого дня голосования. Избирательные кампании самых различных уровней прошли в 85 регионах. В большинстве уже обработано 100% бюллетеней. В некоторых субъектах подсчёт голосов продолжается. Как заявили в Центризбиркоме, средняя явка по стране превысила показатели прошлого года. Никаких серьёзных нарушений не зафиксировано.

Шесть тысяч избирательных компаний в 85 регионах России — Единый день голосования завершился бессонной ночью подведения итогов избирательными комиссиями. Данные со всех уголков страны стекаются в ЦИК. Итогам поделилась глава комиссии Элла Памфилова. По ее словам, средняя явка на выборы в регионах России составила 41,2%.

Страна выбирала своих представителей на всех уровнях: от депутатов муниципальных собраний до высших должностных лиц регионов и к ним сейчас приковано основное внимание. В каких-то регионах итоги уже подведены, в каких-то окончательные результаты будут озвучены в ближайшие часы. После обработки почти 100 процентов голосов победу на губернаторских выборах на Сахалине одерживает самовыдвиженец Валерий Лимаренко. В республике Алтай – Олег Хорохордин. В Калмыкии – Бату Хасиков. В Забайкалье – Александр Осипов. В Ставрополье на губернаторских выборах лидирует Владимир Владимиров, представитель "Единой России". В Волгоградской области победу одерживает выдвинутый "Единой Россией" Андрей Бочаров. На выборах в Северной столице избиратели сделали выбор в пользу Александра Беглова.

Утром итоги подвел и секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"В целом по стране результат более чем позитивный. Он превзошел все наши самые оптимистические прогнозы. Этот результат, конечно, не самоцель. Результат, который получила "Единая Россия" в ходе этой компании, - это условие, прежде всего, для того чтобы не просто выполнять предвыборные обещания, с которыми партия идет на выборы. Это условия для того, чтобы действительно наши регионы, наши областные центры, сельские территории развивались, чтобы была стабильность политической системы, стабильность политической конструкции", - говорит Турчак.

В других парламентских партиях тоже подводят итоги и в ближайшее время состоятся пресс-коференции. Одна из самых интересных и энергичных избирательных кампаний проходила этим летом в столице. Москвичи откликнулись. Явка - выше, чем на прошлых выборах в городской парламент. По предварительным данным, в Мосгордуму проходят 26 самовыдвиженцев, кандидаты от КПРФ получают 13 мест. По три кресла у справедливороссов и партии "Яблоко". Мэр Москвы Сергей Собянин ночью написал в своем блоге:

"Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что, в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - заявил Собянин.

Окончательные итоги эксперимента с дистанционным электронным голосованием, в рамках которого жители трех округов Москвы могли отдать свой голос с помощью смартфона или компьютера, еще предстоит подвести. Но уже известно электронная явка превысила 90%. В Общественном штабе, который следил за прозрачностью голосования, заверили: электронное голосование доказало свою эффективность и перспективу дальнейшего использования, и не только на выборах, но и при голосовании по важным городским вопросам.

"Это более строгая система, привязывающая людей к конкретному двору или к конкретному дому или к конкретному округу. И она будет верифицирована, как обязательная. Собственно, наши разговоры с мэром и с мэрией заключаются в том, что если на эту историю ставится какой-то вопрос, он имеет юридические последствия", - говорит глава штаба Алексей Венедиктов.

В Общественном штабе весь день велось тотальное наблюдение за всем избирательными участками с помощью камер. Работал колл-центр и несколько оперативных групп. Штаб посетили несколько десятков делегаций из-за рубежа. Иностранные наблюдатели отметили технологичность и прозрачность избирательного процесса в России. Впрочем, без провокаций не обошлось. На сайт Центризбиркома было совершено несколько хакерских атак. Роскомнадзор уличил иностранные корпорации Google и Facebook в распространении политической рекламы в день тишины.

Многие нарушения оказались фейками. В частности, общественное движение "Голос", которое занимается наблюдением за выборами, выложило видео, на котором демонстрируется так называемая "карусель", когда одних и тех же избирателей на автобусе перевозят от участка к участку. Однако ролик представлен в обрезанном виде. Но нашелся и оригинал. Выяснилось, что там находился самодеятельный хор. Впрочем, немногочисленные нарушение и множественные провокации никак не помешали стабильному ходу голосования. Россияне смогли сделать свой выбор.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".