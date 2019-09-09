"Она у вас — истеричка!": врачи отказались лечить ребенка на Кубани

Девочка умерла

Министерство здравоохранения Краснодарского края выясняет обстоятельства смерти восьмилетней местной жительницы, которая умерла от несвоевременного лечения.

Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), ребенка отвели в больницу из-за болей в животе, однако дежурный врач не нашла у девочки заболевания, дала обезболивающее и отпустила домой.

"Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!", - передала слова врача старшая сестра девочки.

Утром ребенку резко стало плохо, ее прооперировали, и пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, девочка умерла. Как оказалось, у нее случился заворот тонкого кишечника.

"Если бы лапароскопию сделали раньше, то она была бы жива", - уверены родные. Следственный комитет возбудил уголовное дело.