"Она у вас — истеричка!": врачи отказались лечить ребенка на Кубани

Девочка умерла
Министерство здравоохранения Краснодарского края выясняет обстоятельства смерти восьмилетней местной жительницы, которая умерла от несвоевременного лечения.
Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), ребенка отвели в больницу из-за болей в животе, однако дежурный врач не нашла у девочки заболевания, дала обезболивающее и отпустила домой.
"Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!", - передала слова врача старшая сестра девочки.
Утром ребенку резко стало плохо, ее прооперировали, и пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, девочка умерла. Как оказалось, у нее случился заворот тонкого кишечника.
"Если бы лапароскопию сделали раньше, то она была бы жива", - уверены родные. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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