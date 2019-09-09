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"Она у вас — истеричка!": врачи отказались лечить ребенка на Кубани

11:35
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Девочка умерла

Министерство здравоохранения Краснодарского края выясняет обстоятельства смерти восьмилетней местной жительницы, которая умерла от несвоевременного лечения.
Пьяные врачи прооперировали насмерть многодетную мать

Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), ребенка отвели в больницу из-за болей в животе, однако дежурный врач не нашла у девочки заболевания, дала обезболивающее и отпустила домой.

"Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!", - передала слова врача старшая сестра девочки.

Утром ребенку резко стало плохо, ее прооперировали, и пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, девочка умерла. Как оказалось, у нее случился заворот тонкого кишечника.

"Если бы лапароскопию сделали раньше, то она была бы жива", - уверены родные. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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