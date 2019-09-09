Две "горячие" ночи: подробности тайного свидания Энистон и Питта

Они уединились на мексиканском курорте
Журналисты узнали о совместном отдыхе 50-летней актрисы Дженнифер Энистон и 55-летнего актера Брэда Питта. Они развелись много лет назад, но, по слухам, до сих пор испытывают друг к другу сильные чувства. Во всяком случае, поклонники не перестают надеяться на воссоединение звездной пары.
Star Magazine сообщил со ссылкой на свои источники, что Энистон и Питт провели три дня и две "горячие" ночи на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас. Поговаривают, что там они повеселились на славу. Счастливые минуты омрачили лишь размышления о совместном будущем, которое пока остается не слишком ясным.
По всей видимости, Питт решил сделать Энистон приятно, отправившись на отдых в Мексику, ведь Кабо-Сан-Лукас - излюбленный курорт актрисы. Именно там отмечала свой день рождения Кортни Кокс - коллега Энистон по съемках в сериале "Друзья". По слухам, бывшая жена Питта часто бывает в этих краях, которые славятся своими пляжами и ночными клубами.
Ранее ходили слухи, что Питт делает все возможное, чтобы вернуть Дженнифер, которую он когда-то променял на Анджелину Джоли. Актеры якобы несколько раз встречались в укромных местах - сначала на вилле в Италии, а затем в калифорнийском особняке Питта.
Питт и Энистон состояли в браке с 2000 по 2005 год. После этого звезда "Бойцовского клуба" женился на Джоли, а Энистон отдала свое сердце актеру Джастину Теру. Энистон и Теру прожили вместе три года, после чего объявили о расставании.
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