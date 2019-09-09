Зеленского похвалили за тон в беседе с Путиным

Президенты не корректировали список людей на обмен

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как прошли переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по поводу обмена пленными.

Украинский лидер лично контролировал подготовку освобождения людей. Никаких коррективов в обменный список ни Зеленский, ни Путин не вносили. Стороны придерживались изначального плана и не пытались изменить правила игры на ходу.

Два президента общались на равных, никто "тон во время переговоров не повышал", пишет "Украинская правда".

"За тот срок, который я вижу, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - заявил Ермак.

При этом помощник президента отметил, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук никакого участия в обмене пленными не принимал.

В июле и августе президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский провели два телефонных разговора, в которых обсудили ситуацию с удерживаемыми в своих странах россиянами и украинцами.

7 сентября Россия и Украина обменялись пленными в формате 35 на 35. Среди прочих, в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и режиссер Олег Сенцов, а в Москву - бывший руководитель "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.

Видео: Украина и Донбасс обсудят обмен "всех на всех" в сентябре