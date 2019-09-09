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Стало известно, ради кого Меган Маркл бросила принца Гарри и маленького сына

12:04
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Встреча с подругой была лишь предлогом для поездки

Появилась новая версия неожиданной поездки Меган Маркл в США. На прошлой неделе сообщалось, что она бросила принца Гарри и малыша Арчи, чтобы поддержать свою подругу - теннисистку Серену Уильямс, которая провалилась в финале турнира US Open. 
Меган Маркл уличили в непозволительных связях

По данным People, на самом деле герцогиня Сассекская отправилась на родину ради своего друга Даниэля Мартина. Он работает визажистом. Мартин наносил Маркл свадебный макияж, а перед рождением Арчи организовывал вечеринку в Нью-Йорке. 

По слухам, Маркл и Мартина связывает давняя дружба. Оставив мужа и сына в Британии, она навестила стилиста в его день рождения. В своем Instagram Мартин поблагодарил друзей и знакомых за поздравления, но особенно выделил жену Гарри: "Люблю тебя, друг, за то, что удивила меня в мой день рождения". При этом он закрыл этот пост для комментирования. 

Ранее стало известно, что Гарри и Меган оскорбили Елизавету II, отказавшись навестить ее в шотландском дворце Балморал под надуманным предлогом. По их словам, они не смогли приехать к бабушке из-за Арчи, который еще слишком мал для дальних поездок. Такое объяснение кажется весьма странным, ведь раньше Сассексы летали с сыном на Ибицу.  

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