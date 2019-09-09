Россияне просят Нобелевскую премию для Зеленского

Без участия Горбачева не обойтись

Президента Украины Владимира Зеленского предложили номинировать на Нобелевскую премию мира.

С такой инициативой выступил российский политолог Станислав Белковский. А выдвинуть кандидатуру украинского лидера должен один из ее лауреатов — экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"У Михаила Сергеевича есть такое право и, может быть, я скажу сейчас что-то неполиткорректное, но не так уж много лет осталось, пока он может этим правом воспользоваться. Самое время это сделать", - цитирует агентство URA.RU Белковского.

В свою очередь 88-летний Горбачев на это предложение пока никак не отреагировал.

7 сентября Россия и Украина обменялись пленными в формате 35 на 35. Среди прочих, в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и режиссер Олег Сенцов, а в Москву - бывший руководитель "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.

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