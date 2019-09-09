Черно и Оганесян из "Дома-2" официально разводятся

Брак разрушили измены

Участники шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решили расстаться после девяти месяцев брака.

Саша Черно опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором рассказала, что она долго терпела измены любимого человека, однако ее терпение лопнуло. Между ними все кончено. Брак не изменил Оганесяна и не спас их отношения, констатировала девушка. "Язвы, колкость, несерьезное поведение, иногда безразличие, закрыт и не дает доступ в свою голову", - пожаловалась она.

По мнению Саши Черно, мужчина должен быть добрым, ласковым и заботливым, он должен говорить со своей избранницей по душам, чтобы она не терзалась сомнениями и подозрениями относительно его чувств. "Я всю жизнь мечтала выйти замуж просто за хорошего парня, чтобы любил меня, ценил, уважал и на руках носил!" - поделилась обитательница "Дома-2".

Пост Черно собрал почти 15 тысяч отметок "Нравится".

- Сама на себе его женила, о каком счастье можно говорить!

- Мужик не оправдал твоих ожиданий, еще и виноват? Сама ведь намечтала себе идеальную семью и отношения.

- Судя потому, как он целует твои пятки, любит он тебя! Такое не каждый может сделать.

- Хорошая пара, но, Саша, ты реально перегибаешь, ты все время требуешь, а что сама даешь взамен?

- Вы очень-очень разные. Поэтому и так тяжело.