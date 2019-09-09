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Дерево придавило детей и воспитателя в садике

12:52
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Двухлетнюю девочку спасти не удалось

В краснодарском детском саду на детей и воспитательницу во время прогулки упало дерево.
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Инцидент произошел в детском саду №48 по улице Красная. Травмы получили двое детей: девочка в последствии скончалась, еще один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии, пишет Life.ru. У воспитательницы сломана нога.

Погибшей было всего два года и девять месяцев. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.  Как сообщает "Блокнот.Краснодар", в городе сейчас гуляет сильный ветер.

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