Дерево придавило детей и воспитателя в садике

Двухлетнюю девочку спасти не удалось
В краснодарском детском саду на детей и воспитательницу во время прогулки упало дерево.
Инцидент произошел в детском саду №48 по улице Красная. Травмы получили двое детей: девочка в последствии скончалась, еще один ребенок сейчас находится в тяжелом состоянии, пишет Life.ru. У воспитательницы сломана нога.
Погибшей было всего два года и девять месяцев. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. Как сообщает "Блокнот.Краснодар", в городе сейчас гуляет сильный ветер.
Видео: Собянин выразил соболезнования семье погибшего в Москве ребенка
Читайте также: