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До Земли донеслись загадочные сигналы из космоса

13:07
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Их природу еще предстоит установить

Китайские астрономы зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения. По версии ученых, они исходят из источника, который находится на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли.  
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"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", - пишет ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа". 

Речь идет о телескопе FAST, расположенном в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу. Его установили там в сентябре 2016 года. С помощью этого устройства можно наблюдать за удаленными космическими объектами.  

Отметим, что радиовсплесками называют радиоимпульсы, которые длятся несколько миллисекунд. Ученые пока не поняли природу их происхождения. 

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