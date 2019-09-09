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Поддержанные ЕР кандидаты получили 25 из 45 мандатов в Мосгордуме

13:06
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Глава ЦИК назвала результат выборов достойным

В столице завершились выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В новый состав городского парламента прошли 25 из 45 кандидатов, которые были поддержаны партией "Единая Россия", сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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"Мы полагаем, что 25 мест получили самовыдвиженцы - те, кого поддерживала "Единая Россия". КПРФ получили 13 мест. "Яблоко" - четыре места. "Справедливая Россия" - три места. Было очень много критики, но результат выборов в Мосгордуму налицо и он вполне достойный", - сказала она.

Выборы в Мосгордуму прошли 8 сентября. В списке кандидатов на депутатское кресло были 225 человек. Комментируя итоги выборов, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой. Эксперты единодушны во мнении, что столица провела выборы технологично, честно и прозрачно.

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