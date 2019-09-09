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Нездоровая худоба Корчевникова встревожила россиян

13:26
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

После удаления опухоли ведущий набрал вес, а теперь резко сбросил его

Россияне обеспокоены здоровьем телеведущего Бориса Корчевникова – журналист сильно сбросил вес.

Свежие фотографии с Корчевниковым выложил российский певец Стас Костюшкин, который вместе с женой Юлией пришел на передачу "Судьба человека".

"У Корчевникова нездоровый вид", "Мне безумно нравится Борис, но что-то он так резко поплохел...прям постарел, я бы сказала, надеюсь его болезнь не прогрессирует...", "Что с Борей?? дай Бог ему здоровья и всем нам", - написали фанаты под фотографией. (Орфография и пунктуация автором сохранена – прим.ред.).

Другие же, наоборот, сочли, что худоба говорит о том, что Корчевников справился с недугом и идет на поправку, пишет интернет-портал "Дни.ру".

В 2015 году телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, которая затронула слуховой нерв. В 2019 году СМИ заметили, что Корчевников резко набрал вес.

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