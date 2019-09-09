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Издавал странные звуки и показывал неприличные жесты: Билан опозорился на сцене

13:34
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Жители Самары возмущены

Жителей Самары возмутило выступление певца Димы Билана, который стал главной звездой на концерте по случаю дня города. 
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Как пишет "Комсомольская правда"8 сентября в Самаре состоялся концерт с участием группы "Синяя птица", Александра Иванова, Зары, Дениса Клявера и Димы Билана. Последний артист неприятно удивил горожан. По словам очевидцев, 37-летний поп-исполнитель пел под фонограмму, показывал неприличные жесты и издавал странные звуки, которые мало похожи на пение.  

Возмущенные интернет-пользователи не поскупились на критику в адрес знаменитого музыканта. 

- Он ни одного ни куплета, ни припева не спел целиком. Все в толпу микрофоном тыкал. Кривлялся и валялся на полу.

- Выступление Димы Билана - просто позор. Люди пришли его послушать, а слушали поющую толпу на Куйбышева и изредка визги Димы.

- Отвратительно. Все настроение испортил. 

- Как будто не в себе товарищ был. Люди на него шли, а он свои пять песен не смог спеть. Неуважение к зрителям какое-то. 

Некоторые горожане попытались заступиться за Билана, заподозрив его критиков в предвзятости, однако их голоса потонули в недоброжелательном гуле. 

 

Недовольство достигло такого уровня, что в Сети даже создали петицию, осуждающую поведение артиста. "Вечер был испорчен, - написал автор петиции. - Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей". 

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