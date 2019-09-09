Кремль отреагировал на итоги выборов

Любые выборы — повод для определенных выводов

Итоги выборов в России, которые прошли в единый день голосования 8 сентября, дали возможность для анализа ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, каждые выборы дают прекрасную возможность для анализа ситуации и являются поводом для определенных выводов. Уверен, что все партии, которые принимали участие в выборах, все кандидаты, конечно, будут пользоваться приобретенным в ходе этих выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам", - приводит слова представителя Кремля агентство ТАСС.

Говоря о результатах "Единой России", Песков заметил, что "где-то она проиграла", но в подавляющем большинстве мест выиграла.

Выборы в России прошли 8 сентября в 85 регионах страны. В Москве жители избирали депутатов Мосгордумы. Комментируя их итоги, пресс-секретарь президента заметил, что размышления о "протестном голосовании" не подтвердились. Ранее сообщалось, что в новый состав городского парламента прошли 25 из 45 кандидатов, которые были поддержаны партией "Единая Россия".