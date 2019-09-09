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Пугачева вспылила из-за гнусного вранья

13:56
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Примадонну хотят лишить дома

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин возмутились информацией о том, что их Замок в Подмосковье могут снести из-за жалоб соседей.
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"Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье", - заявила рассерженная Пугачева в эфире программы "Ты не поверишь". Как оказалось, Галкин также не в курсе сноса имения.

Ранее кировский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства замка в поселке Грязи Одинцовского района. По его словам, дом имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту. Из-за этого здание отбрасывает тень на соседние участки и, как следствие, нарушаются санитарные нормы по освещенности, пишет интернет-портал "Дни.ру"

Замок Пугачевой и Галкина насчитывает шесть этажей. В нем есть 20 комнат, зимний сад, бассейн, грузовой лифт и оранжерея.

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