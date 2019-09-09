Нурмагомедов станет отцом в третий раз

У него уже есть сын и дочь
Российский боец Хабиб Нурмагомедов, который на днях отстоял титул чемпиона UFC в бою с американцем Дастином Порье, готовится стать отцом в третий раз.
"У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего", - заявил порталу Sport24 отец бойца и его тренер Абдулманап Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов женился в 2015 году. Сразу после свадьбы у пары родилась дочь. Через год супруга подарила спортсмену сына. Нурмагомедов, тщательно оберегая свою личную жизнь, скрывает личность супруги и не показывает фото детей.
Хабиб Нурмагомедов занимает вторую строчку рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На его счету 28 побед и ни одного поражения.
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