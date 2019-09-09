Российский газ может пойти в Китай через Монголию

Проработать такой маршрут поручил Владимир Путин

Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Он доложил президенту о ходе подготовки к осенне-зимнему сезону, передает "ТВ Центр".

Будет обеспечена суточная производительность подземных хранилищ объёмом более восьмисот сорока миллионов кубометров. По словам Миллера, это - исторический максимум для газовой отрасли страны. В ходе встречи также обсудили перспективу реализации одного из крупнейших проектов - "Сила Сибири".

Как отметил Миллер, 1 декабря российское голубое топливо будет поступать в Китай по этому газопроводу. Сейчас рассматриваются и другие возможные маршруты.

Миллер: "Мы рассматриваем возможность поставки газа по западному маршруту и рассматриваем возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра".

Путин: "В этой связи я просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию. Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются".

