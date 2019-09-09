Подведены итоги выборов в Мосгордуму

Состав городского парламента значительно обновился

В Москве подвели предварительные итоги выборов в столичный парламент. Мосгоризбирком обработал 100% протоколов. По результатам голосования, состав депутатского корпуса обновится значительно. Больше половины кандидатов - это самовыдвиженцы, поддержанные "Единой Россией". Места также получат представители от КПРФ, "Яблока" и "Справедливой России". "Страсти были нешуточные" - отметил мэр Москвы Сергей Собянин и назвал прошедшие выборы самыми эмоциональными и конкурентными за долгую историю. Глава города ожидает от депутатов конструктивной работы.

Политический марафон, который длился в столице несколько месяцев, завершился вполне спокойно. В день голосования никаких скандалов и нарушений. Это подтвердили и в Мосгоризбиркоме, подведя предварительные итоги выборов в столичный парламент.

"Нарушений никаких нет. Были вот два сигнала, которые мы рассматривали. Наши члены комиссии выезжали и совместно с участковыми комиссиями перепроверили. Значит, факты не подтвердились. Все нормально", - заявил глава Мосгорибзибркома Валентин Горбунов.

Жалоб не поступало и во время подсчета голосов, который длился всю ночь. А уже утром Мосгоризбирком, обработав все протоколы, огласил первые результаты. Согласно им, из сорока пяти мандатов в Московской городской думе 26 получают самовыдвиженцы, среди которых девять бывших депутатов Мосгордумы от фракции "Единая Россия". 13 отходит КПРФ. Еще по три займут представители партии "Яблока" и "Справедливой России".

"Вчера прошли выборы в Мосгордуму. Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия", - так итоги выборов прокомментировал Сергей Собянин.

Для "Справедливой России" этот результат действительно знаковый. Потому как за все время существования этой партии, ее депутаты в столичном парламенте не были представлены никогда.

"Впервые наша партия добилась успеха в нескольких регионах. Это, прежде всего, Москва. Три наших человека, которые шли по списку "Справедливой России", который мы выдвигали, прошли. За все 12 лет существования нашей партии впервые представители "Справедливой России" будут работать в Мосгордуме", - говорит лидер СР Сергей Миронов.

Хороший для себя результат показывает и партия "Яблоко". Правда, в округе, где баллотировался один из ее лидеров, Сергей Митрохин, не обошлось без доли везения. Так случилось, что сильных конкурентов, в том числе поддержанных властью, у него не было. Оттого проблем с тем, чтобы избираться у Митрохина не возникло. В отличие от представителей ЛДПР, никто из которых в Мосгордуму не прошел. А вот КПРФ своё представительство в столичном парламенте, наоборот, заметно расширило.

"Мы в целом поработали очень достойно, профессионально и грамотно. И считаю, что сделали значительный шаг для оздоровления обстановки в стране", - говорит Геннадий Зюганов.

Впрочем, большую часть депутатских кресел в столичном парламенте займут самовыдвиженцы, многие из которых были поддержаны властью и партией "Единая Россия", которая явно извлекла уроки из прежних предвыборных компаний.

"Если посчитать с теми коллегами, кандидатами-самовыдвиженцами, которые вчера избрались, прошли этот избирательный барьер, то суммарный процент фракции "Единая Россия" в региональных и городских парламентах составит более 70 процентов", - заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

За процессом голосования, а потом и подсчетом голосов следили сотни наблюдателей, в том числе иностранных. Они ездили по участкам. Присутствовали при подсчете голосов. В общем, мониторили весь процесс, претензий к которому у них не возникло.

"Моё личное мнение и то же самое я слышу от моих коллег, международных наблюдателей, я не видел никаких нарушений. Все, что я видел, соответствовало всем требованиям, которые можно предъявлять к выборам. А кое-какие вещи в плане технологичности этого процесса, мне кажется, эти технологии даже лучше, чем те, что мы используем в Швейцарии", - говорит международный наблюдатель из Швейцарии Сами Мэйер.

Речь и про электронные урны на участках, и про тотальное видеонаблюдение, и про эксперимент с электронным голосованием в трех избирательных округах Москвы, который прошел практически без сбоев. Явка там превысила девяносто процентов. Обычная же составила чуть больше двадцати, что для столицы, подчеркнули в Мосгоризбиркоме, является нормой.

Александр Панюшкин, Филипп Швырёв. "ТВ Центр", Москва.