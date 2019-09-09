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Пациента с редчайшей грыжей спасли московские врачи

15:13
  • понедельник
  • 09 сентября 2019

Это первая подобная операция в России

В 31-й московской клинике спасли пациента с редчайшей грыжей. У большинства подобные патологии лечат ещё в детстве, но на этот раз недуг проявился у 48-летнего мужчины. Московские медики провели сложнейшую операцию с помощью робота Da Vinci и спасли ему жизнь.

Владимир, кажется, еще не понимает, как ему повезло. Проходил плановую диспансеризацию в местной поликлинике. На рентгене увидели затемнение в районе грудной клетки.

"Это вот зона легочной ткани и тень сердца. По сути, грыжа, с содержимой в ней частью тонкой и толстой кишки, сдавливала сердце и, в том числе, сдавливала легкие. Хотя, у пациента каких-либо респираторных или кардинальных проявлений не отмечалось", - говорит врач-хирург Эльдари Накашидзе.  

Подобную патологию обычно выявляют еще детские хирурги, с диагнозом сталкиваются совсем юные пациенты. А вот у Владимира, видимо, просмотрели. Когда грыжу все же обнаружили, приняли решение срочно оперировать. Медлить было нельзя - последствия могли оказаться серьезными.

Хирургическое вмешательство решили проводить мини-инвазивно, то есть при помощи совсем крошечных разрезов. Для успешного результата требуется ювелирная точность - справиться с этим лучше человека способен робот Da Vinci. Впрочем, случай крайне редкий, это первая подобная операция в России. Через несколько маленьких проколов в брюшной стенке установили специальную стереоскопическую камеру. Изображение - высокого качества. Хирург видит все так же четко, как и при обычной открытой операции. Единственный минус - отсутствие тактильного контакта. Правда, после нескольких лет успешного сотрудничества с Da Vinci для врачей это перестало быть проблемой.

Реабилитация после подобного мини-инвазивного вмешательства проходит быстрее. При соблюдении всех предписаний врача пациент может идти домой хоть на следующий день.

Александра Сергомасова, Сергей Титов, Александр Шерстюк. "ТВ Центр".

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